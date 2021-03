Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mietvertrag unterschrieben: Die Polizeiwache in Winterberg wird saniert

Winterberg (ots)

Am Montag haben Landrat Dr. Schneider und der Investor des Projekts, Herr Maximilian Jürging, den neuen Mietvertrag für die Wache in Winterberg unterschrieben. Die bereits bestehende Polizeiwache in der Franziskusstraße soll saniert werden.

Es ist beabsichtigt die Wache zu renovieren, an- und umzubauen und einen eingezäunten Parkplatz zu errichten. Um die geplanten Änderungen zu realisieren, wird das angrenzende, unbewohnte Gebäude rechts neben der Wache abgerissen. Der gewonnene Platz wird zukünftig als Parkflache der Einsatzfahrzeuge dienen.

Die Wache selber wird im Bereich des Haupteingang um- und angebaut. Auf diesem Wege werden die neusten technischen und baulichen Standrads eingehalten. Auch der Nebeneingang wird renoviert und eine Verbindung zu dem neu angelegten Parkplatz geschaffen.

Damit der Dienstbetrieb aufrecht gehalten werden kann, zieht die Wache für die Zeit der Umbaumaßnahmen um. Das Gebäude für den Übergang befindet sich in der Poststraße 6 und somit in unmittelbarer Nachbarschaft der jetzigen Wache.

Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Klaus Bunse, bei der Unterzeichnung: "Es ist richtig und wichtig eine Modernisierung der Wache einzuleiten. Wir als Polizei sind rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger verantwortlich. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist eine Wache mit neusten technischen und baulichen Standards unabdingbar."

