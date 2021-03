Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Automatenaufbrecher

Arnsberg (ots)

Am Samstag gegen 02.30 Uhr versuchten zwei Männer einen Zigarettenautomaten am Sportplatz im Binnerfeld aufzubrechen. Die Täter flexten am Geldautomaten und weckten hierdurch die Anwohner. Diese riefen die Polizei. Noch vor deren Eintreffen konnten die Täter flüchten. Beute machten sie nicht. Die beiden Männer waren dunkel gekleidet. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell