Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl aus einer Kirche in Eversberg

Meschede-Eversberg (ots)

Während der Öffnungszeit am 06.03.2021 gelangten unbekannte Täter in das Kirchengebäude der St. Johannes-Evangelist-Kirche in Eversberg . Dort versuchten sie einen Opferstock aufzubrechen und aus dem Kirchengwölbe eine Madonnenskulptur abzutransportieren. Beides misslang jedoch. Die Täter entwendeten aus dem Gebäude einen Feuerlöscher. Weitere Hinweise liegen nicht vor. (schl)

Hinweise an die Polizei Meschede (0291/9020-3411)

