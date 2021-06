Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Spielhalle

Gronau (ots)

Mehrere Spielautomaten aufgebrochen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Epe. Ein Einbruchalarm über ein Sicherheitsunternehmen erreichte die Polizei gegen 02.50 Uhr. Als die Einsatzkräfte wenig später an der Gronauer Straße eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Durch die Eingangstür einer Spielhalle hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zugang in das Innere verschafft. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

