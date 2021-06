Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kühlanhänger hält Einbruchversuch stand

Gronau (ots)

Vergeblich haben Unbekannte versucht, einen Kühlcontainer in Gronau aufzubrechen. Die Schließeinrichtungen hielten der Gewalteinwirkung stand. Zu der Tat auf einem Gelände an der Fabrikstraße kam es zwischen Montag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 13.15 Uhr. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell