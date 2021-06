Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen Lkw-Kühlanhänger mit Mineralölfässern: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen in der Falderbaumstraße in Kassel abgestellten Sattelauflieger mit dem Kennzeichen KS-LK 324 gestohlen. Bei diesem handelt es sich um einen weißen Kühlanhänger mit Reklame, der mit ca. 21 Tonnen Mineralöl in Fässern beladen war. Der Wert des Diebesguts wird insgesamt auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des gestohlenen Anhängers samt Ladung geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen Samstag, 9:45 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr. Die Täter hatten offensichtlich eine eigene Sattelzugmaschine benutzt, um den im Bereich der Haltestelle "Linde Kühlhaus" in der Falderbaumstraße abgestellten Sattelauflieger zu stehlen. Wann genau sich die Tat ereignete und wie die Täter dabei vorgingen, ist derzeit nicht bekannt. Die am Sonntag eingeleitete Fahndung nach dem gestohlenen Anhänger des Hersteller Schmitz Cargobull, Typ SCB*S3B, verlief bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder Verbleib des Sattelaufliegers geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

