Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter brechen in Autowaschanlage ein und richten hohen Schaden an: Zeugen in Immenhausen gesucht

Kassel

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Äußerst brachial gingen bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Waschanlage in Immenhausen vor, der sich in der Nacht zum gestrigen Donnerstag ereignete. Damit richteten sie einen Schaden von rund 30.000 Euro an. Die Beute der Einbrecher fiel dagegen vergleichsweise gering aus. Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in der Richard-Süßmuth-Straße in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 08:30 Uhr. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, hatten die Täter zunächst eine Tür an der Waschstraße aufgebrochen und waren anschließend in den Maschinenraum eingedrungen. Dort stahlen sie die Festplatten der Kameraüberwachung und brachen anschließend den Geldwechselautomaten auf. Hierzu nutzten sie vermutlich einen mitgebrachten Trennschleifer. Die Höhe der Beute aus den Geldboxen, bei der es sich hauptsächlich um Münzgeld handelt, ist noch nicht abschließend bekannt. Die Einbrecher ergriffen letztlich die Flucht in unbekannte Richtung.

Wer den Ermittlern der Polizeistation Hofgeismar Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 05671- 99280 zu melden.

Ulrike Schaake

Tel.: 0561 - 910 1021

