Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Auffahrunfall

Geseke (ots)

Eine Leichtverletzte und circa 500 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (9. September), gegen 14.55 Uhr, auf der Erwitter Straße. Eine 26-jährige Lippstädterin befuhr zuvor mit ihrem Auto die Erwitter Straße (B1) aus Erwitte kommend in Richtung des Kreisverkehres zur Alhardstraße. Aufgrund eines Rückstaus in Höhe der dortigen Tankstelle hielt die Lippstädterin ihren Wagen verkehrsbedingt an, was eine hinter ihr fahrende 19-jährige Gesekerin mit ihrem Auto zu spät bemerkte und ihr auffuhr. Durch den Aufprall verletzte sich die 26-Jährige leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

