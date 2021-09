Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht nach Unfall Fahrer eines schwarzen Peugeot Cabrios

Werl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (9. September), gegen 14.20 Uhr, sucht die Polizei den flüchtigen Fahrer eines schwarzen Peugeot Carios. Eine 24-jährige Werlerin befuhr zuvor mit ihrem Fahrrad die Sankt-Georg-Straße in Richtung Hellweg, als ihr ein von links aus der Wickeder Straße kommender Autofahrer mit seinem schwarzen Peugeot Cabrio die Vorfahrt nahm. Sowohl der Autofahrer als auch die Radfahrerin wichen aus, wodurch ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Bei diesem Ausweichmanöver fiel die 24-Jährige jedoch mit ihrem Fahrrad hin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Diese begab sich später selbständig in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Wagens wird beschrieben als

- schätzungsweise 25 Jahre bis 30 Jahre alt mit schwarzem Bart - Zur Unfallzeit trug er ein weißes Cappy und eine Sonnenbrille.

Die Polizei bittet den Gesuchten oder weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell