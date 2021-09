Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Fußgänger schwer verletzt - Blutprobe (Korrekturmeldung)

Möhnesee (ots)

Im letzten Satz wurde das Alter für den 34-Jährigen Fußgänger korrigiert.

Mit einer Blutprobe und der Fahrt ins Krankenhaus endete am Donnerstag (9. September), gegen 20.26 Uhr, der Spaziergang eines 34-jährigen aus Leipzig. Der dunkel bekleidete Fußgänger war mit einem Bekannten bei Starkregen und Dunkelheit am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Auf der Alm" in Richtung Bergede unterwegs. Eine 29-jährige Soesterin befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Wagen die gleiche Richtung. Sie erkannte die beiden nebeneinander gehenden Spaziergänger aufgrund der schwierigen Sichtverhältnisse zu spät und kollidierte, trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung, mit dem Leipziger. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da Hinweise vorlagen, dass der 34-Jährige zuvor Betäubungsmittel konsumiert haben könnte, wurde eine Blutprobe angeordnet. (reh)

