POL-PDLU: Gerangel an Bahnübergang - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Bereits am 25.05.2021 gegen 16:00 Uhr kam es in Lambsheim am Bahnübergang beim Gehweg zur Straße Am Schmiedetor zu einem Streit mit einem kurzen Gerangel zwischen einem 34-jährigen und einem 73-jährigen Mann. Hierbei habe der 34-jährige Mann ein Fahrrad mitgeführt. Dieser habe den älteren Mann im Streit gegen ein Gitter gedrückt.

Der Vorfall soll von Passanten beobachtet worden sein. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen.

