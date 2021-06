Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf - Unter Medikamenteneinfluss Unfall verursacht

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

Am Freitag, dem 04.06.2021, gegen 22:15 Uhr, verursachte eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis einen Verkehrsunfall. Eigenen Angaben zufolge befuhr die 32-Jährige mit ihrem VW Golf die Hauptstraße und verlor aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierdurch geriet sie ins Schleudern und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Glücklicherweise blieben sowohl die Fahrzeugführerin als auch die zwei ebenfalls im PKW sitzenden 5-jährigen Kinder unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 26.000 Euro belaufen

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass die Unfallverursacherin womöglich unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stehen könnte. Nachdem ein Atemalkoholtest negativ verlief, gab die 32-Jährige an, Medikamente eingenommen zu haben, welche womöglich ihre Fahrtüchtigkeit herabsetzen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen die unter Medikamenteneinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell