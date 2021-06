Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacher flüchtet

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, 02.06.21, gg. 12.00 Uhr wurde ein in der Holzgasse am Fahrbahnrand geparkter Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug, ein roter Hyundai, entstand ein Schaden von ca. 500.- EUR.

Hinweise zu dem Täter oder der Tat bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-40 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

