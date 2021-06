Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Badesaison eröffnet, Handgreiflichkeiten und Diebstahl am Badesee

Speyer (ots)

02.06.2021, 17:45 Uhr und 02.06.2021, 19:00 Uhr-19:30 Uhr

Zwischen einem 50jährigen und einem 69jährigen Mann kam es am FFK Bereich des Binsfeldes in Speyer zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im Verlauf der lautstarken Diskussion schubste der 69jährigen den 50jährigen, dadurch stürzte dieser eine Böschung hinunter. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen im Mundbereich, am Unterarm und am Bein. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Da sich der 50jährigen auch im Beisein der Beamten nicht beruhigte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen.

Am nahegelegenen Sandstrand des Binsfeldes wurde einem 24jährigen Mann aus Speyer während seines dortigen Aufenthaltes seine mitgeführte Umhängetasche entwendet als dieser kurz abgelenkt war. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Wertsachen niemals unbeobachtet zu lassen bzw. nicht notwendige Sachen beim Strandbesuch zu Hause zu lassen.

