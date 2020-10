Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Landkreis Rottweil) Beim Ausparken gegen Anhänger geprallt (12.10.2020)

Dornhan (ots)

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14.15 Uhr in der Bildstockstraße ereignet hat. Ein 27-jähriger Autofahrer prallte beim Rückwärtsfahren gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell