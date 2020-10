Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Landkreis Tuttlingen) Heizöl in Kanalschacht entsorgt - Zeugen gesucht (12.10.2020)

Aldingen (ots)

Ein Anwohner der Schuraer Straße nahm am Montagabend gegen 21.00 Uhr beim Duschen Öl- oder Benzingeruch wahr. Eine Überprüfung durch die Polizei und Feuerwehr ergab, dass ein Unbekannter mehrere Liter Heizöl in einen Kanal vor dem Einfamilienhaus leerte. Glücklicherweise fing der Kanalbehälter einen Großteil des Heizöls auf, weshalb nur eine geringe Menge in die Kanalisation gelangte. Personen die Hinweise zum Verursacher geben können oder sonst Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

