Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrüger erbeutet Bargeld bei Geldwechseltrick- Zeugen gesucht!

Dudenhofen (ots)

Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch gegen 12:00 Uhr einen 81-Jährigen angesprochen. Der Senior hatte gerade 500 Euro bei einer Bankfiliale in der Speyer Straße abgehoben, als er auf dem Weg zu seinem, nur wenige Meter entfernt geparkten Fahrzeug von einem Betrüger aufgehalten wurde. Als der hilfsbereite Senior seine Geldbörse öffnete, um dem Mann Geld zu wechseln zu können, griff der Täter hinein, nahm das darin befindliche Scheingeld und flüchtete zu Fuß.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder im Bereich der Speyerer Straße bzw. auf dem Parkplatz des Einkaufszentraum in der Raiffeisenstraße den verdächtigen Mann gesehen? Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, sehr kurze, graue Haare, hellgraue Stoffhose, osteuropäischer Dialekt, trug keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

So schützen Sie sich vor dem Geldwechseltrick:

-Seien Sie bei einer Bargeldabhebung an einem Geldautomaten grundsätzlich vorsichtig und beobachten Sie Ihr Umfeld! - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Lassen Sie fremde Personen nicht in die Nähe ihres Geldbeutels.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell