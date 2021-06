Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsmasche- Gratisteilnahme an Gewinnspiel versprochen

Römerberg (ots)

Eine kostenlose Teilnahme an einem Gewinnspiel versprochen wurde einem 32-Jährigen am Dienstag um 18:30 Uhr. Der Mann erhielt einen Anruf eines Unbekannten, der vorgab, dass der 32-Jährige die Kündigung seines Abonnements versäumt habe. Nun würde zwar sein Abonnement verlängert werden, als Entschädigung dürfe er jedoch gratis 3 Monate lange an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der Mann verhielt sich richtig und beendete das Gespräch.

Sollten auch Sie einen solchen oder ähnlichen Anruf erhalten: -Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt. Notieren sie sich seine Antworten -Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches -Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon -Kontaktieren Sie beim geringsten Zweifel die Polizei!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell