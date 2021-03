Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Rauchender Schwarzfahrer musste Zug verlassen

Löbau (ots)

Ein Fahrgast im Personenzug Görlitz - Dresden musste am 26. März 2021 bei Halt in Löbau den Zug verlassen und wurde dort von Bundespolizisten in Empfang genommen. Hintergrund war das Verhalten des 48-jährigen Polen während der Fahrt und die Tatsache, dass er während der Fahrkartenkontrolle gegen 20:20 Uhr keinen Fahrschein vorlegen konnte. Laut Zugpersonal hatte er entgegen des geltenden Rauchverbotes im Zug geraucht und keine Mund-Nase-Abdeckung tragen wollen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen ein. Bereits am Nachmittag war er bei der Dresdner Bundespolizei wegen einer Schwarzfahrt aufgefallen.

