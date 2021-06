Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsmasche gescheitert

Dudenhofen (ots)

Richtig verhalten hat sich am Dienstag um 14:30 Uhr ein 87-Jähriger, der einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhielt. Der Betrüger am Telefon behauptete, dass in der Nachbarschaft des 87-Jährigen eingebrochen wurde und erkundigte sich nach den Kontodaten des Seniors. Dieser gab keinerlei Daten preis und verständigte die Polizei. Durch sein vorbildliches Verhalten, konnte der Senior einen Betrug verhindern.

Tipps von der Polizei:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell