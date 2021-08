Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Frau stürzt mit E-Scooter - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 1. August 2021, 4:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in der Altstadt verletzte sich eine Frau so schwer, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 18 Jahre alte Frau aus Wuppertal mit einem E-Scooter auf dem Grabbeplatz / Neustraße unterwegs, als sie plötzlich auf regennasser Fahrbahn stürzte. Sie verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

