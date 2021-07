Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Diebstahl und Sachbeschädigung in Garath - Zwei Jugendliche leisten erheblich Widerstand - Vier Polizisten leicht verletzt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Nach Diebstahl und Sachbeschädigung in Garath - Zwei Jugendliche leisten erheblich Widerstand - Vier Polizisten leicht verletzt - Festnahme

Donnerstag, 29. Juli 2021, 17:45 Uhr

Insgesamt vier Beamtinnen und Beamte wurden gestern Abend während eines Einsatzes in Garath leicht verletzt. Zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren hatten erheblich Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten geleistet. Einer der beiden, der als jugendlicher Intensivtäter gilt, wurde vorläufig festgenommen.

Nachdem es gestern an der Fritz-Erler-Straße in einer dortigen Jugendeinrichtung zu einem Diebstahl und einer anschließenden Sachbeschädigung einer Musikbox gekommen war, konnten die Beamten im Nahbereich den vermeintlichen Tatverdächtigen, der sich in einer Gruppe von etwa fünf Personen aufhielt, antreffen. Als die Polizisten ihn ansprachen und aufforderten sich auszuweisen trat er zunächst die Flucht an, konnte jedoch gestoppt und zu Boden gebracht werden. Der Tatverdächtige sperrte sich massiv gegen die Maßnahmen, schlug und trat nach den Beamten. Währenddessen versammelten sich mehrere Jugendliche um das Geschehen und behinderten das Streifenteam, wobei ein 17-Jähriger versuchte, den Tatverdächtigen zu befreien. Als hinzugerufene Unterstützungskräfte eingreifen wollten, schlug und trat auch er nach ihnen. Er wurde schließlich zur Wache gebracht und in Gewahrsam genommen. Der Tatverdächtige des Diebstahls, ein jugendlicher Intensivtäter, wurde vorläufig festgenommen. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen, wobei er erneut Widerstand leistete. Insgesamt vier Polizistinnen und Polizisten erlitten Verletzungen, verblieben aber glücklicherweise dienstfähig. Der Tatverdächtige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell