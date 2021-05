Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein

BPOLI-See: Suchaktion nach Kitesurfern in der kalten Ostsee

Neustadt (ots)

Bei aktuellen Wassertemperaturen von ca. 9° C wurde gestern Nachmittag eine Suche nach zwei Kitesurfern im Küstenbereich zwischen Pelzerhaken und Grömitz ausgelöst. Eine aufmerksame Passantin hatte am Strand von Bliesdorf aus zwei Kitesurfer beobachtet, die vermutlich Hilfe benötigten und verständigte die Rettungskräfte. Zur gleichen Zeit befand sich das Kontroll- und Streifenboot BP 65 "RHÖN II" der Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein schon fast vor Ort und stellte gegen 16:49 Uhr eine männliche Person im Wasser fest. Sie befand sich ca. 0,5 sm vom Land entfernt im Wasser. Der Mann wurde aus dem Wasser geborgen und war glücklicherweise unverletzt. Sein Kite-Kollege konnte mittels Fernglas und eines hochauflösenden Spezialkamerasystems an Land festgestellt werden. Fast zeitgleich traf das Seenotrettungsboot "HENRICH WUPPESAHL" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Einsatzort ein und konnte am Strand den zweiten Kitesurfer an Bord nehmen. Die Kitesegelausrüstung konnte auch gesichert werden. Aufgrund der wechselnden Wetterlage mit teils sehr geringem, teils böigem Wind war es den Kitern nicht möglich gewesen, ihre Kites neu zu starten. Einem der Männer war es daraufhin gelungen, an Land zu schwimmen. Das Seenotrettungsboot und das Streifenboot der Bundespolizei legten mit den beiden Männern im neustädter Heimathafen der Bundespolizei See an und brachten beide Personen mit einem Einsatzfahrzeug nach Pelzerhaken. Glücklicherweise benötigten sie keine medizinische Versorgung.

