POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 46 - Heinsberg - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - Frau stirbt an Unfallstelle - Mann schwer verletzt

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 46 - Heinsberg - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - Frau stirbt an Unfallstelle - Mann schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freitag, 30. Juli 2021, 13:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Nachmittag auf der A 46 bei Heinsberg wurde eine Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ein weiterer Beteiligter musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Richtungsfahrbahn Brilon wurde voll gesperrt und kann voraussichtlich erst in den Abendstunden freigegeben werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr eine 69 Jahre alte Frau aus Heinsberg mit ihrem Peugeot den rechten Fahrstreifen der A 46 in Richtung Brilon. In Höhe der Anschlussstelle Dremmen überholte sie einen Lkw, den ein 51-Jähriger aus der Türkei steuerte. Beim Überholvorgang kollidierte die Frau auf dem linken Fahrstreifen mit dem Daimler eines 22-Jährigen aus Mönchengladbach, der sich von hinten näherte. Die 69-Jährige wurde aufgrund des Aufpralls lebensgefährlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Der Daimler-Fahrer kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Die Richtungsfahrbahn Brilon wurde zwecks Unfallaufnahme gesperrt. Eine Ableitung an der Anschlussstelle Dremmen wurde eingerichtet und der Verkehr zurückgeführt. Das höchste Stauausmaß betrug circa 5.000 Meter.

