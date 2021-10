Polizei Wolfsburg

POL-WOB: BMW-Fahrer mit 2,43 Promille unterwegs - Polizei mahnt zur Umsicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Obere Tor

25.10.2021, 17.23 Uhr

Am Montagnachmittag wurde ein 53-jähriger BMW-Fahrer aus Wolfsburg in der Straße Obere Tor in Vorsfelde mit 2,43 Promille angehalten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Einem aufmerksamen Auto-Fahrer fiel am Montagnachmittag der 35-Jährige auf, als dieser mit Schlangenlinien auf der Oebisfelder Straße in Richtung Westumgehung vor ihm fuhr. Der Zeuge sprach den BMW-Fahrer an einer Ampel auf sein Fahrverhalten an. Der Wolfsburger gab an, keinen Alkohol getrunken zu haben und setzte seine Fahrt fort. Daraufhin verständigte der Zeuge umgehend die Polizei, da er den Eindruck gewonnen hatte, dass der Fahrer dennoch betrunken war. In Höhe eines Einkaufsmarktes in der Straße Obere Tor konnte der 53-Jährige von den eingesetzten Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Auch hier gab der Mann trotz erheblichen Atemalkohols an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,43 Promille. Der BMW-Fahrer zeigte sich erstaunt und äußerte, letztmalig am Sonntag einige Bierchen getrunken zu haben. Dem Wolfsburger wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Durch das umsichtige Verhalten des Zeugen ist es der Polizei gelungen, den betrunkenen Fahrer festzustellen. Glücklicherweise ist durch die Fahrt unter Alkohol keine Person verletzt worden oder ein sonstiger größerer Schaden eingetreten. Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Wirkung des Alkohols auf die eigene Fahr- und Reaktionsweise. Die Polizei rät dringend, nach dem Genuss von Alkohol auf geeignete Alternativen für den Heimweg zurückzugreifen, damit ein schöner Abend nicht in einem Fiasko endet.

