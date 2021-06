Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen und PKW Brand auf der Bundesautobahn 20

BAB 20 Höhe Kreuz Wismar (ots)

Am 19.06.2021 kam es gegen 10:37 Uhr auf der Bundesautobahn 20, Richtungsfahrbahn Lübeck, kurz hinter dem Autobahnkreuz Wismar, zu einem Verkehrsunfall, bei welchen 3 Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden und der PKW im Brand geriet. Aufgrund eines Reifenschadens vorne rechts kam der PKW, nach rechts von der Fahrbahn fuhr in die Bankette. In der weiteren Folge fuhr er über einen Absenker und Stieß anschließend Frontal in einen Vorwegweiser. In der weiteren Folge, kam er dort zum Stehen und geriet in Brand. Alle drei Insassen konnten den brennenden PKW alleine verlassen. Die Autobahn war zwischen den Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar Mitte wegen Löscharbeiten für ca. eine Stunde vollgesperrt. Es kamen die Feuerwehren aus Krassow, Benz und Neuburg zum Einsatz. Bei dem Unfall wurde der Fahrzeugführer sowie zwei weitere Mitinsassen des Mercedes (83, 80, 79, und Jahre alt) leicht verletzt. Zur Behandlung wurden diese mittels RTW in das Krankenhaus nach Wismar verbracht. Der PKW Mercedes-Benz brannte am Unfallort nieder. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Marian Jelito Polizeihauptmeister AVPR Metelsdorf

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell