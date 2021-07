Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handwerker stehlen Geldkarte und heben Bargeld ab

Mönchengladbach (ots)

Zwei Handwerker haben am Dienstag, 6. Juli nach getätigter Dienstleistung einer 43-Jährigen die Geldkarte entwendet und anschließend einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto abgehoben.

Über eine Internetseite beauftragte die Frau Sanitärdienstleister, die die Wasserleitungen in ihrer Wohnung kontrollieren und reparieren sollten. Zwei Handwerker erschienen zum vereinbarten Termin, gegen 11.30 Uhr, an der Wohnung an der Straße Hülserbleck und erbrachten die Dienstleistung. Im Anschluss händigten sie der 43-Jährigen eine Rechnung über einen mittleren dreistelligen Geldbetrag aus, die sie in Teilen in bar und den Restbetrag via EC-Karte vor Ort beglich. Dafür stellten die Handwerker ein EC-Kartenlesegerät zur Verfügung. Nach Bezahlung legte die Frau ihre Geldkarte auf einem Tisch ab und sah nach Aufforderung der Männer im Obergeschoss nach, ob die Wasserleitungen funktionierten.

Diesen Moment nutzten die Handwerker offenbar aus, um die EC-Karte zu stehlen. Kurze Zeit später stellte die Frau via Online-Banking fest, dass ein vierstelliger Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben wurde, woraufhin sie auch das Fehlen ihrer Karte bemerkte und diese sperren ließ.

Die Männer beschreibt sie wie folgt: Einer stellte sich mit dem Namen Karim vor, ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 35 Jahre alt, trägt kurz rasierte schwarze Haare, nordwestafrikanisches Erscheinungsbild. Der zweite Mann ist 1,75 Meter groß, etwa 18 Jahre alt, schlank, trägt lange schwarze Locken, ebenfalls nordwestafrikanisches Erscheinungsbild.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02161-290 erbeten. Die Polizei Mönchengladbach rät: Lassen Sie eine gestohlene Zahlungskarte unverzüglich sperren. Nutzen Sie dafür den zentralen Sperrnotruf 116 116. Und melden Sie den Diebstahl Ihrem Bankinstitut. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell