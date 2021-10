Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub einer Geldbörse

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 30.10.2021 gegen 09:30 Uhr wurde ein 81jähriger Gelsenkirchener Opfer einer Raubstraftat. Der ältere Herr wurde auf der Karl-Meyer-Straße in Gelsenkirchen gegenüber eines dortigen Supermarktes von einem ihm unbekannten Mann auf Kleingeld angesprochen. Nachdem er daraufhin seine Geldbörse aus der Jackentasche holte, versuchte der Tatverdächtigen ihm diese zu entreißen. Als der Geschädigte daraufhin nachfasste und seine Börse festhielt, gelang es dem Täter, ca. 300 Euro Papiergeld aus dem Portemonnaie zu ziehen. Anschließend flüchtete er in Laufrichtung Schonnebecker Straße.

Der Täter wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

- männlich - 40 bis 50 Jahre alt - dunkle Haare - dunkle "Schlägermütze" - dunkle Leder- oder Steppjacke - dunkle Hose - südosteuropäisches Äußeres

Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112, bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 oder aber der Polizeileitstelle unter der 0209 365 2160 zu melden.

