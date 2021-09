Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddieb

Halver (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurde an der Straße Langenscheid ein Mountainbike gestohlen. Am Donnerstag gegen 17 Uhr hing nur noch ein durchschnittenes Schloss an dem Holzzaun. (cris)

