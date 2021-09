Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mountainbike gestohlen

Hemer (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde Am Alten Weg ein Mountainbike gestohlen. Das Rad stand in einem nicht verschlossenen Klein-Lkw an der Straße. (cris)

