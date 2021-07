Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit 3-jährigem Fußgänger in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend wollte gegen 18:40 Uhr ein unbeaufsichtigter 3-jähriger Junge die Fahrbahn der Friedrichstraße aus Richtung Tennishalle kommend in Richtung Erlenweg überqueren. Der Junge rannte auf die Fahrbahn, obwohl die Fußgängerampel Rotlicht zeigte. Ein 54-jähriger Mann befuhr zu diesem Zeitpunkt den linken Fahrstreifen der Friedrichstraße in Richtung Innenstadt. Das Kind rannte dem Audi gegen die Beifahrertüre. Der Audi fuhr dem Jungen dann vermutlich noch mit seinem Hinterreifen über den Fuß. Das 3-jährige Kind zog sich hierbei Verletzungen am Fuß zu und musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.-Euro.

Im Anschluss kam es dann noch zu einem Folgeunfall auf dem rechten Fahrstreifen der Friedrichstraße. Hier musste ein 43-jähriger Passat-Fahrer abbremsen und die 22-jährige Fahrerin eines Golfs fuhr ihm hinten auf. Bei diesem Auffahrunfall verletzte sich niemand. Es entstand hier ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.100.-Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell