Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Verkehrsinsel beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Im Verlauf der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter Lkw-Fahrer die Verkehrsinsel an der Einmündung der Steinbeisstraße in die Höpfigheimer Straße beim Wellarium überfahren und dabei sowohl die Insel als auch drei Verkehrszeichen beschädigt. Obwohl er dabei Sachschaden von etwa 4.000 Euro anrichtete, machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, bittet um Hinweise.

