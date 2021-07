Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Unfallzeugen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 11:20 Uhr an der Kaufland-Ausfahrt in der Karl-Mai-Allee ereignet hat. Ein 64-jähriger Autofahrer war mit seinem Nissan von Löchgau kommend auf der Karl-Mai-Allee unterwegs du stieß mit dem VW einer 46-jährigen Frau zusammen, die von der ampelgeregelten Ausfahrt in die Karl-Mai-Allee eingefahren war. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Beide geben an, bei Grün in den Ausfahrtsbereich gefahren zu sein. Daher werden mögliche Unfallzeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

