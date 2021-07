Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Streit zwischen Radfahrer und Autofahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 09:15 Uhr soll der 43-jährige Fahrer eines Mercedes in der Bahnhofstraße mit geringem Abstand an einem 65-jährigen Radfahrer vorbeigefahren sein. Um dem Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, sei der Radfahrer in der Folge links neben das Auto gefahren und es entwickelte sich ein Streitgespräch. Der 43-Jährige habe daraufhin sein Auto ruckartig nach rechts gelenkt und dadurch den 65-Jährigen zum starken Abbremsen gezwungen, wobei ein Bremshebel zu Bruch ging. Daraufhin habe der Radfahrer den Autofahrer beleidigt und versucht, ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Der 43-Jährigfe hat sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und 65-Jährige wegen Beleidigung und Nötigung zu verantworten.

