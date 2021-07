Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Sindelfingen: Unfall durch Sekundenschlaf

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines Sekundenschlafs ist ein 67-jähriger Autofahrer mit seinem Ford am Donnerstag gegen 17:50 Uhr auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Kreuz Stuttgart von der linken der vier Fahrspuren abgekommen und in die Leitplanken gefahren. In der Folge schleuderte er über alle Fahrspuren nach rechts und blieb dort an der Leitplanke stehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Der 67-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell