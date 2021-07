Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpronn: Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung ist ein 66-Jähriger Motorradfahrer am Donnerstag gegen 21:00 Uhr beim Linksabbiegen auf dem Marktplatz in Deckenpfronn von der Fahrbahn abgekommen und beim dortigen Brunnen gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte stellten bei ihm deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell