Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Gymnasium nach Brandalarm kurzzeitig evakuiert

Ludwigsburg (ots)

Starke Rauchentwicklung im Zuge von Renovierungsarbeiten in der Sporthalle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums hat am Freitag zur Auslösung der Brandmeldeanlage geführt. Wie sich herausstellte, war etwas Dammstoff verschmort. Die Schule wurde daraufhin evakuiert. Von dieser kurzfristigen Maßnahme waren über 2.000 Schülerinnen und Schüler betroffen, die aber schon nach wenigen Minuten wieder in die Klassenräume zurückkehren konnten. Die Feuerwehr Marbach war mit 24 Einsatzkräften vor Ort und überprüfte den Bereich der Arbeitsstelle noch mit einer Wärmebildkamera.

