Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Rangieren in der Hermann-Dreher Straße auf Höhe der Leonberger Straße hat der unbekannte Fahrer eines Lkw einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A3 im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Mögliche Unfallzeugen setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung.

