POL-PDLU: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Montag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Fahrradverkehr in der Bahnhofstraße zwischen Obere Langgasse und Hirschgraben. Die ca. 50 kontrollierten Fahrradfahrerinnen und -fahrer verhielten sich verkehrskonform und nutzten den Radweg in die vorgeschriebene Richtung. Lediglich ein Verstoß wurde geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell