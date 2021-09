Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörsen aus Pkw gestohlen

Kierspe (ots)

Aus einem blauen Kia Optima, der an der Leharstraße parkte, wurden in Nacht zum heutigen Freitag zwei Geldbörsen gestohlen. Darin steckten diverse Papiere, Bargeld, Bank- und Krankenkarten. In der Nacht zum Donnerstag oder im Laufe des Vormittags wurden an der Otto-Ruhe-Straße zwei Reifen eines weißen Dacia zerstochen. (cris)

