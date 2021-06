Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Schon zum zweiten Mal haben unbekannte Täter einen VW Golf in der Straße "Im Reiserfeld" malträtiert. Am Sonntag meldete der Halter, dass an seinem Pkw alle vier Reifen zerstochen und ein Kotflügel zerkratzt wurden.

Als Polizeibeamte vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, berichtete der junge Mann, dass ihm Ähnliches schon einmal im April passiert sei. Damals habe er aber keine Anzeige erstattet. Sachschaden: in beiden Fällen jeweils mehrere hundert Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich - im aktuellen Fall - zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagnacht, 3 Uhr, an dem VW Golf zu schaffen gemacht hat. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150. |cri

