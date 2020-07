Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl mehrerer Zaunfelder von einem Friedhof in Demmin

Demmin (ots)

In der Zeit vom 03.07.2020 bis 08.07.2020 ist es in der Jarmener Straße in Demmin zum Diebstahl mehrerer eiserner Zaunfelder von einem Friedhof gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand haben unbekannte Täter insgesamt acht große Zaunfelder mit einer Größe von 1,20 x 1,10 m, zwei kleine Zaunfelder mit einer Größe von 0,60 x 0,50 m sowie zwei Pforten entwendet. Die Zaunfelder dienten als Grabumrandungen. Der Schaden wird auf ca. 1.000EUR geschätzt.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin haben die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998 - 254 224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell