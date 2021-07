Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Motorradfahrer verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

An der Ludwigstraße wollte ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Datteln am Dienstagnachmittag von einem Tankstellengelände nach rechts in die Straße einbiegen. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht notwendig. An dem Motorrad entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell