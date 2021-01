Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Umgekippter Lkw

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:25 Uhr ist die Polizei zu einem Unfall auf der L 532 gerufen worden. Ein Lkw mit Container und mit Grünschnitt beladenem Anhänger wollte an der Abzweigung zur L 524 nach links in Richtung Mutterstadt abbiegen. Vermutlich wegen eines Fahrfehlers und der nicht angepassten Geschwindigkeit kippte die Zugmaschine in der Kurve nach rechts um und blieb am Fahrbahnrand liegen. Der Anhänger blieb stehen. Der Fahrer ist durch Ersthelfer vor Ort aus dem Fahrzeug befreit worden. Er erlitt bei dem Unfall Schnittwunden im Gesicht und ist durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Lkw ist durch die Halterfirma geborgen worden. Die Polizei hat die Fahrbahn solange abgesperrt.

