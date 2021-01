Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Betrunken mit Pkw unterwegs (59/1201)

Otterstadt (ots)

12.01.2021, 21:15 Uhr

Im Rahmen der Überwachung der nächtlichen Ausgangssperre im Bereich des Rhein-Pfalz-Kreises wurde am Dienstag gegen 21:15 Uhr in der Speyerer Straße ein Pkw Honda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 33-jährigen Fahrer aus Otterstadt konnte dabei starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Beschuldigte einer Trunkenheitsfahrt musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt, der Fahrzeugschlüssel an seinen nüchternen Beifahrer übergeben. Da weder der Fahrer noch der 28-jährige Beifahrer einen triftigen Grund für den Aufenthalt im öffentlichen Raum darlegen konnten, wurde gegen beide Personen zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre eingeleitet.

