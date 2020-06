Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schlösser zugeklebt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

In den letzten Monaten kam es in der Lippstädter Innenstadt immer mal wieder vor, dass Türschlösser durch Unbekannte, augenscheinlich mit Sekundenkleber, verunreinigt wurden und sich somit nicht mehr benutzen ließen. Zwischen Montag (29.Juni), 18.00 Uhr, und Dienstag, 09.40 Uhr, wurden auf diese Weise zwei Schlösser eines Geschäftes in der Kahlenstraße beschädigt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Täter, die sich hiermit vielleicht gebrüstet haben, unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

