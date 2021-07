Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Gestohlen und gefunden

Güstrow (ots)

Vermutlich in der Nacht vom Freitag zum Samstag entwendete ein unbekannter Täter aus dem Keller eines Wohnhauses in der Ringstraße ein Fahrrad. Dieses konnte nach Bürgerhinweis in der Straße "Am Sportplatz" aufgefunden und an den Eigentümer übergeben werden. Von dort wurde dann ein weiteres Fahrrad entwendet. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit unklar. i. A. Detlef Uhl Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell