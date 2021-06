Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar: Kriminalpolizeiliche Beraterinnen informieren Radfahrer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Kriminalpolizeiliche Beraterinnen informieren Radfahrer

Die beiden Kriminalpolizeilichen Beraterinnen des Polizeipräsidium Mittelhessen Sylvia Jacob und Claudia Zanke waren am Mittwoch (16.06.2021) auf dem Lahnradweg in und um Wetzlar unterwegs.

Ihre Mission: Radfahrer zum Thema Radsicherung zu sensibilisieren.

Bepackt mit Flyern radelten die zwei Polizistinnen an der Wetzlarer Wache los.

Viele nette Gespräche mit Radfahrern kamen zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr zu Stande.

Eine radelnde Schulklasse samt Lehrer trafen die Beamtinnen auf ihrer Tour. Der Lehrer nahm dankend die Flyer für seine Schüler entgegen und entschied spontan, das Thema Radsicherung im Unterricht durchzusprechen.

Beim Zwischenstopp im Touristik Informationszentrum boten deren Mitarbeiterinnen an, die Flyer im Zentrum auszulegen, um so zum Thema "Radsicherung" beitragen zu können. Die entsprechenden Kontaktdaten zu den Beratungsstellen wurden ausgetauscht.

Die kriminalpolizeilichen Beraterinnen waren bereits die letzten Wochen mit ihren Rädern in Mittelhessen unterwegs und schlossen ihre Tour am Mittwoch in Wetzlar ab.

++ Lichtbilder sind der digitalen Pressemappe beigefügt ++

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell