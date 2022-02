Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Man muss sich selbst schützen!

Kreis Soest (ots)

Am kommenden Sonntag (06.02.2022), ist der diesjährige Safer-Internet-Day. Jedes Jahr versucht die Polizei zu diesem Datum alle Bürger von etwas zu überzeugen: "Für die Sicherheit im Internet ist jeder selbst zuständig." Das wissen zwar eigentlich alle, doch sind Statistiken zum Beispiel beim Gebrauch von Passwörtern eher erschreckend. In der heutigen Zeit wird das "Verbrechen" jeden Tag ein Stückchen mehr in Richtung digitale Welt verschoben. Darum wird es auch immer wichtiger sich selbst dort zu schützen. Wer die Haustür weit geöffnet lässt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn skrupellose Gauner dies nutzen, um an sein Hab und Gut zu gelangen. Darum möchten wir Ihnen gern hier ein paar wichtige Tipps zu diesem Thema geben: Erstellen Sie starke Passwörter Ein Passwort sollte aus mindestens 10 Zeichen bestehen, Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern sowie Sonderzeichen enthalten. Da es deswegen schwer zu merken ist gibt es einen Trick: Erstellen Sie einen kompletten Passwortsatz (z. B. Ich hab Bock auf 2 Döner & 3 Pommes rot-weiß!) und verwenden Sie nur die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter (IhBa2D&3Pr-w!). Nutzen Sie für jeden Online-Zugang ein eigenes Passwort Erstellen Sie möglichst für jedes Profil im Internet ein eigenes Passwort. Damit verringern Sie das Risiko, dass Kriminelle in Ihre sämtlichen Accounts eindringen können, wenn es einmal zu einer Sicherheitslücke in einem Portal kommt. Mit möglichst vielen unterschiedlichen Passwörtern erhöhen Sie auf jeden Fall Ihre Sicherheit, wenn Sie im Internet unterwegs sind. Achten Sie auf Ihre persönlichen Daten Ihre Daten sind nicht nur für die meisten Firmen ein lukrativer Weg um Kunden zu gewinnen. Auch viele Kriminelle haben ein Interesse an Ihren persönlichen Daten. Achten Sie daher darauf, bei Onlinekäufen und Registrierungen nur die wirklich erforderlichen Daten anzugeben. Doppelt hält besser mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung Viele Online-Händler bieten Ihnen die Zwei-Faktor-Authentifizierung an: Sie geben beim Login zunächst Ihr persönliches Passwort ein und erhalten anschließend z.B. einen Zugangscode auf Ihr Smartphone, den Sie zusätzlich eintippen. Aktivieren Sie unbedingt dieses Verfahren, um im Internet auf Nummer sicher zu gehen. Wer dies alles beachtet, der hat seine Haustür gut abgeschlossen und braucht keine Einbrecher zu fürchten. Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell