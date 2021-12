Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Schriesheim (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 13 bis 15:30 Uhr, war der bislang unbekannter Fahrer eines roten Autos im Spänningweg unterwegs. An der Einmündung Dossenheimer Weg beschädigte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Seat an der Fahrerseite und flüchtete anschließend. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug des Verursachers muss auf der Beifahrerseite deutlich beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/ 61301 zu melden.

